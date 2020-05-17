За месяц объем переводов от мигрантов снизился на 13 процентов

В марте 2020 года мигранты перевели в Кыргызстан $144 миллиона, что на 13 процентов меньше, чем в феврале. Такие данные приводит Национальный банк страны.

По сравнению с мартом 2019 года показатель снизился на $51,8 миллиона, или на 26 процентов. Если сравнить объем переводов в марте с данными за декабрь 2019 года, то снижение составит $70,9 миллиона, или 33 процента.

Всего за первый квартал года в республику перечислили $457,6 миллиона. Это на $82,8 миллиона, или 15,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $443,4 миллиона. Из других государств в Кыргызстан перечислили еще $7,8 миллиона, а из США — $5,7 миллиона.

По итогам марта 2020-го наблюдался и отток денежных средств — $39,7 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию — $38,7 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в марте 2020 года в Кыргызстан составил $104,3 миллиона.

Напомним, что по итогам 2019 года объем денежных переводов в страну составил $2 миллиарда 407 миллионов. Из Кыргызстана в другие государства перечислили $554,5 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 852,5 миллиона.