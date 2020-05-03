В Бишкеке можно купить в четыре раза меньше картофеля, чем в Москве

В Бишкеке на среднюю зарплату можно купить в четыре раза меньше картофеля, чем в Москве. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В марте 2020 года максимальные средние цены на товары первой необходимости по сравнению с остальными столицами стран ЕАЭС, за исключением картофеля, зафиксировали в Москве. Самым дорогим картофель был в Минске ($0,36), а самым дешевым — в Нур-Султане ($0,31).

Наиболее низкие цены на говядину ($3,58) и пастеризованное молоко ($0,63) зафиксировали в столице Беларуси, а на муку первого сорта ($0,52) и баранину ($4,57) — в Бишкеке.

В марте этого года уровень средних розничных цен на пастеризованное молоко по Бишкеку был выше, чем в Нур-Султане, на 11,1 процента и Минске — на 12,5 процента. Говядина в столице Беларуси на 26,9 процента дешевле бишкекской. Цены на хлеб в столице Кыргызстана были на 45 процентов выше, чем в Нур-Султане, и на 11,7 процента — в Минске. Средние цены на яйца в Бишкеке были выше, чем в столице Казахстана, на 24,3 процента.

Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы показал, что в феврале 2020 года она по продуктам первой необходимости в Бишкеке отставала от столиц государств ЕАЭС. Это связано в первую очередь с низким размером зарплаты в столице Кыргызстана.

Так, в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить почти тонну картофеля, тогда как в Москве — в четыре раза больше (3 тысячи 562,3 килограмма). В Минске на одну зарплату можно приобрести 1,2 тонны муки первого сорта, а в Бишкеке — в 2,2 раза меньше (564 килограмма).

На бишкекскую зарплату можно купить в три раза меньше продуктов, чем на московскую. Самый большой разрыв — в возможности купить яйца (в 4 раза), а самый маленький — сливочное масло (1,48 раза).