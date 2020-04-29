В правительстве решают, кто получит льготное финансирование

В рамках поддержки бизнеса во втором пакете антикризисных мер в первую очередь предусмотрено льготное финансирование. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, проект разработан, он проходит процедуру согласования. Финансирование будет в первую очередь направлено на поддержку малого и среднего бизнеса, предусмотрен также компонент и беззалогового микрокредитования. Обязательно учитывается региональный аспект. Определенная сумма средств должна быть направлена в регионы.

«Учитываются приоритетные отрасли экономики — агропереработка, легкая промышленность. Кроме того, сейчас в стране появились новые ниши по производству средств защиты, масок, медицинских изделий, антисептиков. Этот компонент тоже включается. То, что касается секторов, на которые будет направлено это финансирование, то в этом направлении продолжается работа по определению и приоритезации секторов», — заключил Эркин Асрандиев.