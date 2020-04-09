Изменена форма сопроводительной накладной для ввоза товаров из стран ЕАЭС

Постановлением правительства изменена форма сопроводительной накладной, оформляемой импортерами для ввоза товаров на территорию Кыргызстана из стран — участниц ЕАЭС. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, в форме сопроводительной накладной, а также в приложениях к ней импортерам следует указывать код ТНВЭД ввозимых товаров на уровне 10 знаков вместо ранее указываемых 4. В сопроводительной накладной добавлены графы «Валюта», «Цена за единицу товара» и «Общая стоимость». Ранее указывался только объем ввозимых товаров.

Эти изменения внесены в целях улучшения налогового администрирования.

«Постановлением более конкретно определена кратность перемещения лиц с товаром при ввозе (импорте) в КР для личного пользования. Кроме этого, документом в целях улучшения учета товаров в рамках торговли государств — членов ЕАЭС при ввозе (импорте) в Кыргызстан железнодорожным транспортом планируется открытие пункта по учету товаров на железнодорожной станции «Маймак», расположенной в Кара-Бууринском районе Таласской области», — говорится в сообщении.