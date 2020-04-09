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Экономика

Доллар в Кыргызстане опустился ниже 80 сомов

Доллар в Кыргызстане с начала недели подешевел на 5 сомов и опустился ниже 80 сомов.

Сегодня американскую валюту покупают по 78-78,5 сома, а продают по 78,7-79,2 сома. За сутки доллар подешевел сразу на 3,5 сома.

Номинальный курс Национального банка остается на отметке 84,8713 сома.

Российский рубль тоже немного потерял в цене. Его покупают по 1-1,02 сома, а продают по 1,08-1,12 сома. Официальный курс составляет 1,1204 сома (рост за сутки на 0,86 процента).

На прошлой неделе курс доллара начал расти и достиг значения 85 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Нацбанк провел интервенцию.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149611/
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