За сутки доллар в Кыргызстане подешевел еще на 1 сом

Доллар в Кыргызстане продолжает дешеветь. За сутки он потерял в цене от 80 тыйынов до 1,1 сома.

Сегодня американскую валюту покупают по 81,4-81,8 сома, а продают по 82,3-82,7 сома.

Номинальный курс Национального банка — 84,8713 сома.

Российский рубль тоже немного потерял в цене. Его покупают по 1,03-1,07 сома, а продают по 1,1-1,12 сома. Официальный курс составляет 1,1108 сома.

На прошлой неделе курс доллара начал расти и достиг значения 85 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Нацбанк провел интервенцию.