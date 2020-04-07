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Экономика

За два дня доллар в Кыргызстане подешевел на 2 сома

За последние два дня доллар в Кыргызстане подешевел на 1,7-2 сома.

Сегодня американскую валюту покупают по 82,3-83 сома, а продают — по 83-83,3 сома.

Номинальный курс Национального банка — 84,8713 сома.

Российский рубль остается стабильным. Его покупают по 1,05-1,06 сома, а продают — по 1,1-1,12 сома. Официальный курс составляет 1,1108 сома (рост — на 1,18 процента).

На прошлой неделе курс доллара начал расти и достиг значения 85 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Национальный банк провел интервенцию.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149385/
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