Доллар в Кыргызстане немного подешевел

За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на 30-40 тыйынов.

Сегодня американскую валюту покупают по 83,9-84 сома, а продают по 84,6-84,7 сома.

Номинальный курс Национального банка — 84,8713 сома (падение за сутки — на 0,03 процента).

Российский рубль остается стабильным. Его покупают по 1,04-1,07 сома, а продают — по 1,1-1,12 сома. Официальный курс составляет 1,0978 сома (рост — на 0,76 процента).

На этой неделе курс доллара начал расти и достиг значения 85 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Национальный банк провел интервенцию.