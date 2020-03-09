Падение рубля и тенге. Ситуация на валютном рынке Кыргызстана стабильная

На сегодня ситуация на валютном рынке остается относительно стабильной. Об этом 24.kg сообщили в Национальном банке.

В НБ КР отмечают, что тесной связи между курсами национальных валют России и Кыргызстана нет. При этом Россия как один из основных экономических партнеров Кыргызстана оказывает влияние на экономику нашей страны через каналы взаимной торговли и канал денежных переводов.

Динамики курсов национальных валют определяет состояние экономики и ее реакции на внешние дисбалансы и действия монетарных властей.

«Кроме того, на курс влияет спрос и предложение на внутреннем валютном рынке, которые зависят от различных факторов (причин). Национальный банк постоянно мониторит и оценивает экономическую ситуацию во внутренней и внешней среде. В случае возникновения каких-либо рисков мы располагаем достаточными инструментами для смягчения их последствий», — подчеркнули в Нацбанке.

В НБ КР напомнили, что в рамках действующей политики плавающего обменного курса, обменный курс доллара США к сому формируется свободно на внутреннем валютном рынке в зависимости от спроса и предложения иностранной валюты. Национальный банк отслеживает ситуацию, складывающуюся на внутреннем валютном и внешних финансовых рынках, включая ситуацию в странах — основных торговых партнерах Кыргызстана. В случае необходимости регулятор может вмешаться в ситуацию на валютном рынке, проведя интервенцию.

Запас международных резервов Национального банка $2 миллиарда 400,15 миллиона, что покрывает 4,9 месяца импорта товаров и услуг страны.

«Для населения благоразумно не поддаваться домыслам, слухам и другой неподтвержденной информации, исходящей от недостоверных источников, относительно курса национальной валюты — сома», — заключили в Национальном банке.

В России доллар подорожал до 72 рублей, евро — до 82 рублей. 9 марта — выходной день в Казахстане, банки не работают, и официальный курс тенге можно будет узнать только 10 марта.

В Кыргызстане на сегодня ниже одного сома упал курс покупки российского рубля, а вот курс казахского тенге пока существенно не изменился — 0,17-0,186 сома. Номинальный курс составляет 0,1828 сома.