Курс покупки рубля опустился ниже сома

Валютный рынок Кыргызстана отреагировал на падение российского рубля. Сегодня курс его покупки оказался ниже сома.

Обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают российскую валюту по 0,93-0,965 сома. Это почти на 10 тыйынов меньше, чем два дня назад. Тогда курс покупки рубля составлял 1,027-1,03 сома. Стоимость продажи российской валюты тоже снизилась — до 1,02-1,04 сома.

Официальный курс Национального банка — 1,0345 сома (падение — на 1,98 процента).

Курсы доллара и евро к сому не изменились — 69,8-69,9 и 79,4-80,5. Номинальный курс этих валют — 69,85 и 78,7349 сома.

В России курсы доллара и евро резко взлетели на фоне обрушения цен на нефть. Сегодня в РФ доллар торгуется на уровне 72 рублей, а евро — 82 рублей.