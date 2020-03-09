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Экономика

Падение рубля и тенге. В Бишкеке наблюдается повышенный спрос на доллары

В Бишкеке наблюдается повышенный спрос на доллары. Об этом 24.kg стало известно от представителей коммерческих банков.

По данным финансово-кредитных учреждений, пока они не вводили каких-либо жестких ограничений на продажу валюты. Есть требование о том, что при обмене свыше 1 миллиона сомов нужно предоставить справку о происхождении денег. В остальном же банки рекомендуют заранее уточнять наличие необходимой суммы, а также стоит предупредить, в каком из филиалов человек хочет обменять деньги.

«Ограничений на покупку долларов сейчас нет. Но все будет зависеть от того, есть ли сумма в наличии на момент обращения. Сейчас многие стали скупать доллары, мы не всегда успеваем пополнять запасы налички», — предупредили в банке.

Отдельные финансово-кредитные учреждения признались, что не продают гражданам свыше $3 тысяч.

Однако пользователи социальных сетей сообщают, что на самом деле комбанки установили лимит — не более $500 в одни руки.

При этом в соседнем Казахстане после резкого падения курса тенге большая часть обменных пунктов Нур-Султана и Алматы просто перестала продавать доллары.

В России доллар подорожал до 72 рублей, евро — до 82 рублей. 9 марта — выходной день в Казахстане, банки не работают, и официальный курс тенге можно будет узнать только 10 марта.

В Кыргызстане на сегодня ниже одного сома упал курс покупки российского рубля, а вот курс казахского тенге пока существенно не изменился — 0,17-0,186 сома. Номинальный курс составляет 0,1828 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/145912/
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