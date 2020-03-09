Цепная реакция. Вслед за рублем начал дешеветь и тенге

Курс доллара в обменных пунктах Казахстана подскочил до 397 тенге. Об этом сообщило издание Informburo.kz.

В Нур-Султане открывшиеся 9 марта обменники продают доллары по цене 391-395 тенге. При этом курс доллара на выходные составлял 382,05 тенге, то есть разница составила 13 тенге.

В обменниках Алматы цена доллара еще выше и доходит до 398 тенге, в Шымкенте — до 397 тенге.

«Тенге обрушился вслед за ценой на нефть, а она — после сообщения о том, что переговоры министров стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом», — говорится в сообщении.

В России рубль подорожал до 72 рублей, евро — до 82 рублей. 9 марта — выходной день в Казахстане, банки не работают, и официальный курс тенге можно будет узнать только 10 марта.

В Кыргызстане на сегодня ниже одного сома упал курс покупки российского рубля, а вот курс казахского тенге пока существенно не изменился — 0,17-0,186 сома. Номинальный курс составляет 0,1828 сома.