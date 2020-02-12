Нацбанк Кыргызстана вновь провел интервенцию по продаже долларов

Накануне Национальный банк Кыргызстана вновь вышел на валютный рынок с интервенцией. Об этом сообщил его официальный сайт.

Всего продали $6,4 миллиона с расчетами на дату сделки и $20,7 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки.

Всего за две интервенции 2020 года Нацбанк продал $58,1 миллиона.

В 2019-м НБ КР также продавал доллары. Всего он провел шесть интервенций. На них реализовали $143 миллиона 450 тысяч.

Проведенная интервенция пока не дала результатов. Коммерческие банки по-прежнему покупают доллар по 69,75-69,8 сома, а продают по 69,9 сома. В обменных пунктах столицы вторую неделю курс продажи «американца» держится на отметке 69,95 сома.

Номинальный курс Национального банка — 69,85 сома.