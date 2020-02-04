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Экономика

Ввести мораторий на разработку россыпных месторождений просят активисты

Разработка месторождений россыпного золота наносит большой урон экологии. Об этом на презентации ОФ «Институт экологических решений» сообщил полевой мобилизатор ОО «Мурас кыймылы» Гамал Соронкулов.

По его словам, в одном Чаткальском районе выдано 158 лицензий на разработку недр, и большая часть на добычу золота.

«Чаткальская долина в прямом смысле слова золотая. Россыпное золото, к сожалению, осело на дне рек,  при его добыче уничтожают пойменные леса, флору, фауну региона. Разработка приносит абсолютный вред окружающей среде, тем более что оно все уходит из страны», — отметил Гамал Соронкулов.

Активисты не первый год просят власти страны ввести мораторий на разработку подобных месторождений. В частности речь шла об ущелье реки Касансай, которое практически испещрено залежами рассыпного золота.

Только один участок рекультивирован. Это приводит к изменению русла реки, что недопустимо. Водный кодекс там не живет, потому что его нормы не соблюдаются.

Гамал Соронкулов

Гамал Соронкулов добавил, что не против разработки рудных месторождений, но при условии, что компании выполняют все необходимые экологические нормы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/142548/
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