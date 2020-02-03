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Экономика

Национальный банк Кыргызстана провел первую в этом году интервенцию

Национальный банк Кыргызстана для стабилизации ситуации на валютном рынке провел первую в 2020 году интервенцию. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

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Отмечается, что продано $13,8 миллиона с расчетами на дату сделки и $17,2 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. Это самая крупная интервенция за последние два месяца.

Отметим, что в 2019 году НБ КР также продавал доллары. Всего проведено шесть интервенций. На них реализовано $143 миллиона 450 тысяч.

На сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,7-69,8 сома, а продают по 69,9 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком на отметке в 69,85 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/142381/
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