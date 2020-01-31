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Экономика

Кыргызстан начал экспортировать мазут в Грузию

Начат экспорт мазута из Кыргызстана в Грузию по железнодорожным путям. Об этом сообщили в национальной компании «Кыргыз темир жолу».

«Первый грузовой поезд выехал из города Кара-Суу (Кыргызстан) 21 января 2020 года в Батуми (Грузия). По мультимодальному коридору транзитом через Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан состав из 49 цистерн (мазут) по территории Узбекистана проследовал за 33 часа. Реализация пилотной отправки груза через Узбекистан состоялась успешно, и в Батуми из Кара-Суу отправлен еще один грузовой поезд из 48 цистерн (мазут). К отправке готовится еще одна партия», — подчеркнули в «Кыргыз темир жолу».

Отправителем груза является ОАО «Кыргызнефтегаз». Экспортируется топочный мазут.

В декабре 2019 года в Ташкенте состоялась первая встреча руководителей железных дорог Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Стороны договорились о развитии международного мультимодального маршрута Страны АТР — Китай — Кыргызстан — Узбекистан-Туркменистан — Азербайджан — Грузия — Европа с выработкой единых подходов по ускоренному пропуску контейнерных поездов и применении унифицированных тарифов.

Это позволит существенно увеличить объем торговли не только между странами Центральной Азии и Закавказья, но и с другими государствами Европы и Азии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/142194/
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