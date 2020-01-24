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Экономика

Цифра дня. 43,6 миллиона сомов получили от аукционов по недрам в Кыргызстане

В 2019 году в республиканский бюджет Кыргызстана от проведения аукционов на право пользования недрами и их разработку поступило 43 миллиона 613,7 тысячи сомов. Такие данные приводит Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.

Отмечается, что в рамках политики развития регионов страны для получения свидетельства на право пользования недрами на песчано-гравийные смеси и суглинки теперь можно обратиться в местную администрацию. Путем «первой поданной заявки» можно получить разрешительные документы, что намного удобно для жителей регионов страны.

«В 2020 году стоит задача проведения конкурсов на месторождения сурьмы Кадамджай, гипса Наукатское и угля Туюк-Каргаша, Тегене и Сулюкта», — подчеркнули в ГКПЭН.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/141441/
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