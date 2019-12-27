Никита Мендкович: Произойди ЧП не на «Кумторе», мы бы о нем и не узнали

«Политикам или общественным деятелям, прежде чем обвинять кого-либо в чем-либо, необходимо дать разобраться в ситуации специалистам», — заявил российский экономист, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович порталу StanRadar, комментируя ситуацию вокруг «Кумтора» — крупнейшего золотого рудника в Кыргызстане.
Эксперт уверен, что в любой ситуации на производстве, связанной с «нанесением ущерба сотрудникам, должны разбираться только компетентные органы».
«В их компетенции находится контроль соблюдения трудового законодательства, проверка соблюдения техники безопасности как со стороны работников, так и администрации и так далее. Учитывая, что стандарты и правила в горнорудной промышленности прописаны еще во времена СССР, проблем с нормативной базой быть не должно», — сказал эксперт.
Политикам или общественным деятелям, прежде чем обвинять кого-либо в чем-либо, необходимо дать разобраться в ситуации специалистам.Никита Мендкович
«Специалисты в свою очередь должны изучить все обстоятельства и документацию и вынести свое решение», — отметил эксперт.
Никита Мендкович считает: «Если бы, не дай бог, такое ЧП случилось не на «Кумторе», а на любом другом руднике в Кыргызстане, такого шума, скорее всего, не было бы».
Это обстоятельство собеседник объясняет тремя причинами.
«Первая — повышенное внимание к руднику, связанное с пополнением государственного бюджета. Вторая — «Кумтор» остается слишком удобным предприятием, которое некоторые лица во власти по привычке воспринимают как источник финансов. Третья — раскачивание ситуации с целью заработать политические очки в качестве защитника «простого народа и интересов государства», — пояснил российский специалист.
Если первые два обстоятельства, по мнению эксперта, являются «скорее привычным явлением, то третий момент вызывает серьезные этические вопросы».
«Хотя, в политике любой страны подобными базовыми человеческими соображениями, как правило, пренебрегают», — заявил эксперт.
Два сотрудника компании «Кумтор» пропали без вести 1 декабря 2019 года во время сдвига отвалов на одном из участков рудника. Поисковые работы проводит МЧС Кыргызстана и аварийно-спасательная команда компании.
Через десять дней после трагедии депутаты парламента Кыргызстана предложили создать комиссию для расследования чрезвычайного происшествия, случившегося на руднике «Кумтор».