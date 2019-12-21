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Экономика

Миллиардеров с максимальными доходами за год назвал Forbes

Журнал Forbes назвал миллиардеров, которые за 12 месяцев получили максимальную прибыль. Наиболее успешным в финансовом отношении 2019 год стал для пяти человек, которые суммарно заработали почти $112 миллиардов.

На первом месте генеральный директор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (плюс $40 миллиардов).

© AP Photo/Francois Mori
Фото © AP Photo/Francois Mori. Директор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно
Строчкой ниже — глава американской корпорации Facebook Марк Цукерберг (+$22 миллиарда). На третьем месте — владелец испанской торговой сети Zara Амансио Ортега (+$17 миллиардов).

На четвертой позиции — бывший руководитель американской компании Microsoft Стив Балмер (+$16,3 миллиарда). Замкнул пятерку владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани (+$16,1 миллиарда).

Самым богатым человеком мира остается глава американской компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивают в $109,7 миллиарда.
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