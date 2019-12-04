В Кыргызстане предлагают ввести запрет на вывоз пшеницы и муки

В Кыргызстане предлагается установить временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории страны пшеницы и пшеничной муки. С такой инициативой выступило Министерство экономики.

В ведомстве отмечают, что динамика по импорту муки показывает увеличение. Основную долю составляет импорт из Казахстана. При этом с октября 2019 года наблюдается рост цен на пшеницу и муку, а следом и хлеба. Такая ситуация сложилась из-за роста цены на импортируемую пшеницу третьего класса, которая за три месяца составила почти $20 за тонну.

В Казахстане отмечено снижение урожая пшеницы на 14 процентов и в то же время увеличение поставок в Узбекистан и Афганистан.

«Учитывая эти факторы, а также сложившиеся цены на муку в Кыргызстане, и предлагается ввести временный запрет», — заключили в Минэкономики.