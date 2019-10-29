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Экономика

Цифра дня. 306 миллионов евро вложил ЕБРР в инфраструктурные проекты Кыргызстана

За десять лет Европейский банк реконструкции и развития вложил в сектор муниципальной и дорожной инфраструктуры Кыргызстана 306 миллионов евро. Об этом сообщили в представительстве банка.

По его данным, с 2009 по 2019 год инвестиции вложили в 29 муниципальных проектов в 19 городах и один — в сельской местности. Профинансировали один проект в дорожной отрасли.

На 23 проекта в секторе водоснабжения и водоотведения выделили 157 миллионов евро, на два проекта по управлению бытовыми отходами — 32 миллиона евро, на один проект по теплоснабжению — 11 миллионов евро.

ЕБРР также выделил 33 миллиона евро на три проекта по улучшению системы городского транспорта и 73 миллиона евро — на дорожный проект.
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