Рейтинг Forbes: в России две женщины-миллиардера

В России появилась вторая женщина-миллиардер. Об этом сообщило ВВС со ссылкой на рейтинг Forbes богатейших женщин.

Второе место после 56-летней жены бывшего мэра Москвы Елены Батуриной заняла основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

Фото MIKHAIL METZEL/ALEXANDER RYUMIN/TASS. Елена Батурина и Татьяна Бакальчук (справа)

Состояние Елены Батуриной Forbes оценил в $1,2 миллиарда. В 2018-м она была одним из крупнейших девелоперов Москвы, а сейчас занимается бизнесом за рубежом.

«Она совладелец немецкой компании Hightex, производящей мембранные конструкции для спортивных объектов, и инвестор девелоперских фондов с проектами в Европе и США», — говорится в публикации издания.

Совокупное состояние 25 участниц рейтинга, по оценке Forbes, составляет $9,9 миллиарда.

Состояние 43-летней основательницы крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук оценили в $1 миллиард.

«По данным компании, ее оборот в прошлом году составил почти 119 миллиардов рублей. В августе 2019-го Wildberries открыла 5000-й пункт выдачи заказов в Снежногорске Мурманской области с населением около 12 тысяч человек. До конца года компания планирует открыть еще как минимум 2 тысячи пунктов выдачи заказов», — пишет журнал.

На третьем месте рейтинга — супруга миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна. Она вместе с мужем участвует в капитале банка «Россия» и страховщика «Согаз». Ее состояние Forbes оценивает в $600 миллионов.