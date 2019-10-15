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Экономика

Госдолг Кыргызстана. Каждый житель должен по $698,3

По итогам июля на каждого кыргызстанца приходится по $698,3 государственного долга. За месяц бремя выросло на $2,4.

По данным Министерства финансов, на 31 августа 2019-го общий объем государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 469,22 миллиона (311 миллиардов 980,73 миллиона сомов). В том числе $3 миллиарда 761,91 миллиона (262 миллиарда 605,42 миллиона сомов) — внешний, а $707,32 миллиона (49 миллиардов 375,31 миллиона сомов) — внутренний долг.

За месяц государственный долг страны вырос на $15,23 миллиона. При этом внешний сократился на $5,58 миллиона, а вот внутренний, наоборот, вырос на $20,82 миллиона.

Больше всего Кыргызстан по-прежнему должен Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 698,11 миллиона (45,2 процента от всего внешнего долга республики). За месяц показатель сократился на $3,14 миллиона.

По итогам июля этого года госдолг составил 51,6 процента ВВП.

На 1 июля 2019-го в стране проживали 6,4 миллиона человек. Средняя заработная плата по Кыргызстану — 16 тысяч 448 сомов. Почти три таких зарплаты должен отдать каждый кыргызстанец, чтобы погасить государственный долг.
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