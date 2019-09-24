Больше всего доллар подорожал за пять лет в Казахстане среди стран ЕАЭС

За последние пять лет самый большой рост курса доллара отмечен в Казахстане — на 37,1 сома. Об этом свидетельствуют данные Национального банка страны.

Мы сравнили, как изменились курсы национальной валюты Кыргызстана, Казахстана, России, Беларуси и Армении как основных торговых партнеров республики и союзников по ЕАЭС к доллару за последние годы. Для расчета использовали данные по курсу доллара центральных банков, а также курс рубля, тенге и драма к сому на 31 декабря прошлого года.

На 31 декабря 2014-го доллар в РК стоил 182,35 тенге. К концу 2018 года — 384,2 тенге. В итоге за пять лет доллар в Казахстане подорожал на 201,85 тенге, или 37,1 сома.

Чуть ниже показатель в Беларуси. В РБ в июле 2016-го провели деноминацию национальной валюты: 10 тысяч белорусских рублей приравняли к белорусскому рублю нового образца. Мы пересчитали данные по курсу доллара США за 2014-2015 годы по новому курсу, а потом сравнили. Они показали, что за пять лет в Беларуси «американец» подорожал на 0,9748 рубля — с 1,185 до 2,1598 белорусских рубля, или на 33,1 сома.

В Кыргызстане доллар подорожал почти на 10,96 сома — с 58,89 до 69,85 сома. Чуть выше показатель в России. Там «американец» вырос на 13,21 рубля, или 13,3 сома, — с 56,26 до 69,47 рубля. Меньше всего изменился курс в Армении. Доллар подорожал на 2,22 драма, или 32 тыйына, — с 12,1 до 14,32 драма.

Напомним, что более 75 процентов расчетов КР во внешней торговле приходится именно на доллар. Существенно влияет «американец» и на возможность страны обслуживать госдолг.

В последнюю неделю доллар в Кыргызстане начало штормить. Впервые с начала сентября его курс немного снизился.