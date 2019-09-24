Девальвация доллара. Потеряют ли кыргызстанцы деньги из-за падения «американца»?

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о том, что нужно срочно девальвировать доллар. Эксперты считают, что это может привести к новому витку торговых войн. 24.kg разбиралось, к чему может привести девальвация доллара и как кыргызстанцам не потерять сбережения.

Зачем Трампу дешевый доллар

Дональд Трамп не раз заявлял, что курс доллара слишком завышен, а страдают от этого американские экспортеры. Более того, по его мнению, Китай и Европейский союз искусственно занижают курс юаня и евро. Это дает преимущество производителям этих стран при внешней торговле.

Глава США призвал Федеральную резервную систему (ФРС) изменить политику и ослабить доллар.

«Евро и другие валюты девальвированы относительно доллара, что ставит CША в невыгодное положение. Ставка ФРС слишком высока, к ней еще добавили нелепое количественное ужесточение», — написал Трамп в своем Twitter.

Сейчас страсти немного утихли, но эксперты утверждают, что ФРС может сдать позиции под натиском Дональда Трампа. Ведь он не в первый раз критикует систему. Ранее он называл ее руководство «безумцами» и «вредителями», а в декабре 2018 года выступал за увольнение главы ФРС Джерома Пауэлла.

Позже на фоне нарастающего торгового и валютного противостояния с Китаем Дональд Трамп заявил журналистам, что не собирается девальвировать доллар. Хотя по-прежнему придерживается мнения, что ФРС должна снизить ставки.

«Если Федеральная резервная система США несколько снизит базовую ставку, это автоматически немного понизит доллар. Я бы хотел видеть понижение ставки на один процентный пункт или даже немного больше. Рост американской экономики сдерживается сейчас ФРС. Мы скованы по рукам Федеральной резервной системой», — утверждал Дональд Трамп.

Представители ФРС США в последних выступлениях уже намекали на то, что могут пойти на снижение процентной ставки до конца 2019 года.

«Сильный доллар позволяет американским потребителям покупать товары за рубежом дешевле. С другой стороны, сильный доллар делает американские экспортные товары слишком дорогими, а потому менее конкурентоспособными на мировом рынке. Для роста экспорта необходимо ослабление доллара, чтобы покупателям было выгодно выбирать именно американские товары. И это очень важно для Трампа. Одно из предвыборных обещаний президента США — новые рабочие места. То есть программа Трампа предполагала, что количественный рост рабочих мест в национальной экономике более важен, чем рост покупательской способности всех потребителей», — объясняла ситуацию порталу «Рамблер» управляющая филиалом «Фора-Банка» в Санкт-Петербурге Алина Бажулина.

Торговые войны усилятся?

В Национальном банке Кыргызстана считают, что сейчас сложно сказать, как девальвация доллара США повлияет на ситуацию в нашем регионе и России, так как есть множество рисков и неопределенностей. Девальвация доллара может помочь США создать больше новых рабочих мест и ускорить темпы развития экономики. Она будет способствовать увеличению экспорта и внутреннего производства США.

«Но для всего остального мира девальвация доллара потенциально может привести к росту макроэкономических рисков, неопределенности на биржевых и фондовых рынках, что в долгосрочной перспективе может привести к замедлению роста экономики в мире», — считают эксперты НБ КР.

С другой стороны, ускорение темпов развития американской экономики может увеличить спрос и благоприятно сказаться на мировом росте экономики. При оценке баланса рисков нужно принимать в расчет не только меры властей США, но и возможные ответные меры других стран.

Неизвестно, как могут отреагировать рынки, международное сообщество и страны в ответ на действия США.

«Необходимо отметить, что каждая страна решает, вступать или нет в торговую или валютную войну, исходя из экономических, политических, а также иных целей. Нельзя забывать и о других процессах в мире, которые сегодня оказывают значительное влияние на развитие мировой экономики в общем и на отдельные регионы в частности», — подчеркнули в Нацбанке.

Действия монетарных властей США оказывают определенное влияние на мировой рынок. Возможное снижение процентных ставок и проведение интервенций могут привести к ослаблению доллара на мировом рынке.

Для Кыргызстана возможное ослабление доллара не имеет однозначно прямого влияния.

Это связано с тем, что республика напрямую не интегрирована в мировую финансовую систему. С другой стороны, существует много региональных, внутренних и сезонных факторов, которые в определенной степени могут сбалансировать спрос и предложение на иностранную валюту в Кыргызстане.

«Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию и обладает широким пакетом инструментов денежно-кредитной политики для поддержания стабильной ситуации на финансовом рынке страны», — заверили специалисты Нацбанка.

Как не потерять деньги

Эксперт инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Валерий Давыдов в интервью изданию Kapital.kz отметил, что в нынешних условиях лучше перейти к инвестициям в других валютах.

«В мире много хороших валют — евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, но доходность большинства надежных и ликвидных инструментов в них минимальна. К сожалению, так сложилось, что особой альтернативы доллару нет. Именно в нем номинировано больше всего ликвидных и доходных инструментов. Всегда можно перейти к инвестициям в более доходных, но и более рискованных инструментах — валютах развивающихся стран. И самый главный совет — не паниковать. Не факт, что Трампу удастся девальвировать доллар», — отметил Валерий Давыдов.

Похожей позиции придерживаются и в Национальном банке Кыргызстана. Его эксперты напоминают, что решение, в какой валюте или в каком виде активов хранить свои сбережения, каждый принимает самостоятельно. Выработать жесткие правила для всех сложно.

Мы считаем, что последние годы кыргызская валюта демонстрировала положительную динамику по сравнению с валютами других стран. Национальный банк

Для большинства людей предугадать, какая валюта подорожает, а какая потеряет в цене, — задача рисковая и чаще всего находящаяся за гранью их компетенции. Над этими вопросами работают ведущие банкиры и финансовые эксперты мира. Поэтому «делать ставку» на рост той или иной валюты — зачастую опрометчивая затея.

«В этом случае традиционным подходом является диверсификация активов, то есть хранение сбережений в различных видах активов. Вопрос выбора активов, валют и их соотношения в корзине решают исключительно индивидуально в зависимости от вида деятельности и цели сбережений. Если есть постоянные затраты, то целесообразно хранить средства в той валюте, которая используется для расчетов. Так можно обезопасить себя от возможных валютных рисков», — советуют в Нацбанке.

Мы рекомендуем хранить часть сбережений в национальной валюте, часть — в иностранной и часть — в золоте. Можно рассмотреть и другие надежные виды инвестиций. Национальный банк Кыргызстана

Сейчас в Кыргызстане много различных финансовых инструментов для инвестирования — депозиты, ценные бумаги и прочее. При выборе инструмента инвестирования надо обращать внимание в первую очередь на уровень доходности и степень риска.