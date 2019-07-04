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Экономика

Обратный тренд. С начала недели доллар подорожал на 20 тыйынов

После первого за восемь месяцев падения курс доллара в Кыргызстане вновь отыгрывает позиции. С начала недели он подорожал на 20 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,4-69,5 сома, а продают по 69,7 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 69,4725 сома (рост за сутки — на 0,15 процента).

Напомним, что на прошлой неделе курс продажи доллара опустился до 69,5 сома, потеряв в цене сразу 40 тыйынов. Несмотря на небольшую волатильность на рынке, Нацбанк в этот период не проводил интервенций.
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