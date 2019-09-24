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Экономика

Пятилетие ЕАЭС. Нацбанк Кыргызстана выпустил памятную монету

С 24 сентября 2019 года Национальный банк Кыргызстана ввел в обращение серебряную коллекционную монету «5 лет Евразийскому экономическому союзу» серии «Исторические события». Об этом сообщила пресс-служба ЕАЭС.

По ее данным, монету выпустили в рамках международной монетной программы центральных (национальных) банков стран ЕАЭС.

Основным изображением лицевой стороны монеты является стилизованная цифра «5» с официальной эмблемой ЕАЭС и изображением флагов государств ЕАЭС, выполненное цветной печатью. В левой части монеты национальные орнаменты стран союза. По окружности монеты расположена надпись «Евразия экономикалык бирлиги / Евразийский экономический союз».

На оборотной стороне монеты национальные орнаменты стран ЕАЭС на фоне земного шара, символизирующего единение государств, и цифра «5». В центре монеты герб Кыргызской Республики.

В верхней части монеты надпись «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы». В правой части указана проба металла (Ag925°) и вес (31,10 g). В левой части — номинал (10) и графический знак сома. В нижней части — год выпуска монеты (2019).

Тираж монет — 1 тысяча штук. Ее стоимость — 3 тысячи 40 сомов.
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