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Экономика

Запретить ввоз нефтепродуктов автотранспортом намерены в Кыргызстане

Минэкономики предлагает запретить ввоз на территорию Кыргызстана автотранспортом нефти, нефтепродуктов и биотоплива сроком на один год. Проект постановления правительства вынесли на общественное обсуждение.

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Государственной таможенной службе, Государственной пограничной службе, Министерству транспорта и дорог и Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при этом необходимо принять меры для пресечения незаконного ввоза этих товаров.

В Минэкономики отмечают, что наша республика благодаря значительным инвестициям в нефтяную сферу повышает имеющиеся объемы производства. Но при этом КР не покрывает в полном объеме потребности населения в нефтепродуктах. Она обеспечивается за счет импорта.

Средняя потребность страны в бензине и дизельном топливе составляет около 1,3-1,4 миллиона тонн в год.

«Около 70-80 процентов потребности населения в нефтепродуктах обеспечивает импорт из России. В последние годы в РФ наблюдается значительный рост цен на нефтепродукты, что существенно влияет на их ценообразование в Кыргызстане. Кроме того, в последние годы наблюдаются положительная тенденция роста добычи/производства нефти и нефтепродуктов в соседних государствах и увеличение импорта нефти и нефтепродуктов в КР. Учитывая относительно высокие налоговые ставки (акцизы, НДС) в стране и низкую стоимость нефтепродуктов в соседних государствах, увеличивается незаконный ввоз нефти и нефтепродуктов на территорию республики под разными наименованиями других химических веществ», — говорится в справке-обосновании к документу.
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