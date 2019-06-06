Контрабанда ГСМ. Бедствие национального масштаба

Нефтетрейдеры Кыргызстана бьют тревогу. Масштабы контрабанды топлива в стране достигли катастрофических. Причем страдают от этого не только добросовестный бизнес и бюджет, но и потребители, которым под видом бензина заливают топливо непонятного происхождения.

Контрабанду везут вагонами

Масштабы незаконного ввоза топлива даже в официальной статистике просто поражают. Только по данным Государственной пограничной службы, с января по май 2019 года пресечено 39 фактов незаконного перемещения ГСМ через кыргызско-казахскую границу на 15 миллионов 158 тысяч 475 сомов.

«На кыргызско-казахском участке госграницы участились случаи провоза ГСМ по недостоверным документам, когда, к примеру, вместо указанного в них бензанола перевозят бензин либо у грузоперевозчика выявляется несоответствие кода ТН ВЭД ЕАЭС требованиям постановления правительства», — подчеркнули в ГПС.

Вот только несколько фактов задержания автомобилей с незаконно ввезенными ГСМ, которые разные правоохранительные структуры выявили за последнее время.

4 июня ГПС сообщила, что на пункте пропуска «Чон-Капка-автодорожный» задержан автомобиль «MAH», который под видом печного топлива пытался провезти в Кыргызстан 23,2 тонны бензина. Тогда за рулем грузовика был гражданин Кыргызстана. На следующий день, 5 июня, на том же КПП вновь задерживают автомобиль «MAH» с 23,2 тонны топлива. Его вновь маскируют под печное топливо.

4 июня Антикоррупционная служба Госкомитета национальной безопасности сообщила о выявлении двух вагонов (!) с незаконно ввезенным топливом.

Ранее чекисты на территории частной нефтебазы задержали три вагона-цистерны с бензином АИ-92 объемом 180 тонн. Топливо ввезли в страну под видом сырья «газовый конденсат» в обход обязательных налоговых платежей.

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила целую схему по продаже топлива без уплаты таможенных и налоговых платежей. В Кыргызстан завозили бензанол (топливо из спирта и пшеницы, требующее дальнейшей переработки) и продавали под видом бензина.

В начале мае на пункте пропуска «Чалдыбар-автодорожный» пограничники задержали 143 тонны незаконно ввезенных ГСМ. В сопроводительных документах было указано, что в страну ввозят бензанол, который налогами не облагается.

Каждый четвертый литр — контрабандный

Только эти шесть фактов незаконного ввоза говорят о том, что в страну пытались незаконно ввезти 519,4 тонны топлива. А ведь это только верхушка айсберга контрабандных ГСМ, которые есть на сегодня в Кыргызстане.

Стоит выехать в населенные пункты, которые находятся ближе к границе, чтобы понять весь масштаб контрабанды. Там через каждые 100- 200 метров можно купить контрабандное топливо с рук, которое на 3-4, а то и 5 сомов дешевле, чем на заправках.

По подсчетам экспертов, в 2018 году доля теневого оборота ГСМ в Кыргызстане составила 25 процентов. Это значит, что практически каждый четвертый литр топлива в стране — контрабандный.

«Нелегальный ввоз и реализация ГСМ позволяют недобросовестным нефтетрейдерам оплачивать в государственный бюджет всего 3,2 сома за литр, тогда как ответственные налогоплательщики перечисляют в бюджет до 7 сомов с одного литра. Сокрытие налогов доходит до 4 сомов с каждого проданного литра. Согласно анализу, проведенному на основе данных за 2018 год, потери бюджета на рынке ГСМ только по двум видам налогов (акциз и НДС) составляют порядка 3 миллиардов сомов», — подчеркнули в Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана.

И это только скромные подсчеты официальных импортеров топлива. Некоторые экономисты уверены, что теневой рынок ГСМ в стране и вовсе достигает 40 процентов.

«Оценить реальный рост неучтенных потоков с продажи ГСМ достаточно сложно. В связи с учащением случаев контрабанды бензина и дизельного топлива из соседнего Казахстана доля серого рынка оценивается экспертами до 40 процентов. Размер недополученных отчислений, по разным подсчетам, составляет от 2 до 5 миллиардов сомов ежегодно», — отмечает экономист Максат Мамытканов.

Он поясняет, что наглядную разницу в отчислениях (налоги, акциз, сборы) можно наблюдать на примере крупнейших сетей заправок в стране. Согласно информации Налоговой службы, известная российская сеть АЗС в Кыргызстане владеет 38 заправками из 921. По данным сайта «Открытый бюджет», в 2018-м компания выплатила в государственный бюджет более 3 миллиардов сомов. Таким образом, на компанию с 4 процентами АЗС приходится 39 процентов всех отчислений рынка нефтепродуктов.

Другие предприятия, имеющие больше мощностей, демонстрируют более скромные показатели. У наиболее разветвленной кыргызстанской сети АЗС заправок почти в три раза больше (104 из 921), но компания заплатила в бюджет в полтора раза меньше — чуть больше 2 миллиардов сомов. Подобные расхождения вызывают вопросы, но посчитать реальный объем так называемой неучтенки практически невозможно.

Кто посчитает ущерб автолюбителей

Потребителю, конечно, кажется, что контрабандное топливо — это только проблема нефтетрейдеров и государственного бюджета. Ведь для простого автолюбителя важнее тот факт, что он может купить топливо подешевле.

Например, стоимость дизельного топлива, на котором ездит вся спецтехника, в том числе и сельскохозяйственная, на сегодня почти сравнялась с бензином АИ-95.

Естественно, что фермеры предпочитают покупать контрабандную солярку, чтобы снизить свои расходы.

Но на самом деле потери несут и автолюбители. Анализ Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями показал, что на заправках в регионах продают непереработанный бензанол под видом бензина АИ-92. Сейчас проводятся экспертизы, которые покажут, какой вред такое топливо могло нанести автомобилям. И ведь это только единичный факт. Бензанол в страну везут тысячами тонн. И никто точно не знает, какой процент из него действительно потом перерабатывается в нормальный бензин, а какой и где продают в чистом виде.

Депутаты негодуют, правительство опять молчит

Вопрос роста контрабанды ГСМ достиг стен парламента. Уже почти месяц депутаты требуют отчета правительства по этому вопросу. Парламентарии уверены, что Кыргызстан вернулся в 1990-е годы, когда почти половину всего топлива ввозили контрабандой. А на дворе XXI век и цифровизация. И еще один экзамен на прочность кабмин не выдерживает.

Депутаты даже решили рассмотреть этот вопрос на совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша. Но на первое заседание не пришел ни один руководитель госорганов, которых пригласили. Ответственный вице-премьер Жениш Разаков тоже отсутствовал. Это вызвало волну негодования депутатов.

«В правительстве полное отсутствие скоординированной позиции, ведомственной дисциплины. Даже если бы хотели рассмотреть вопрос, сегодня его просто не с кем обсуждать, потому что нет лиц, принимающих решения. Недопустимо такое отношение к Жогорку Кенешу», — заявила Наталья Никитенко.

Вторая попытка рассмотреть вопрос тоже не увенчалась успехом. В третий раз депутаты планируют вернуться к скандальному вопросу 11 июня. У правительства есть время, чтобы хоть как-то изменить обстановку. Но действенных шагов так и нет.

Да, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание и поручил принять исчерпывающие меры для борьбы с контрабандой. Налоговая служба запустила горячую линию для пресечения незаконного ввоза товаров и ГСМ. А в Министерстве экономики предложили устанавливать на АЗС электронную систему контроля оборота нефтепродуктов.

Но пока чиновники думают и проводят совещания, в Кыргызстан продолжает нескончаемым потоком течь река контрабандного топлива.