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Экономика

В «РСК Банке» могут смениться акционеры

Обсуждается вопрос о вхождении в состав акционеров «РСК Банка» Российско-Кыргызского фонда развития и Евразийского банка развития. Информацию об этом журналистам подтвердили в представительстве ЕАБР.

Напомним, в марте 2019-го между РКФР, ЕАБР и «РСК Банком» подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Кроме того, подписана дорожная карта сотрудничества на 2019-2021 годы между ЕАБР и Минфином Кыргызстана.

«Сейчас работа по реализации этих двух документов ведется. Что касается «РСК Банка», речь идет о покупке государственного пакета акций. Все расчеты уже есть. Но пока переговоры не завершены, мы не можем назвать конкретный размер акций, который планируется выкупить. Могу только сказать, что сначала в капитал банка акционером войдет Российско-Кыргызский фонд развития, а уже потом Евразийский банк развития», — рассказал директор представительства ЕАБР в КР Нурлан Молдошев.
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