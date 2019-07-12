На рассмотрении у ЕАБР находятся проекты из КР на $233 миллиона

На рассмотрении у Евразийского банка развития находятся проекты из Кыргызстана на $233 миллиона. Об этом журналистам сообщил директор представительства ЕАБР в КР Нурлан Молдошев.

По его данным, речь идет о проектах по производству пластин электронного качества, швейного производства, строительства фабрик, крупного перерабатывающего предприятия на юге республики, строительство малой ГЭС на слиянии рек Нарын и Атбаши.

«Кроме того, на рассмотрении находится проект по финансированию компании «Кыргыз темир жолу» на приобретение подвижного состава в России. На стадии получения заявки проекты по строительству ГЭС на Орто-Токойском водохранилище и реке Иссык-Ате. На рассмотрении также находятся два проекта в горнодобывающей отрасли — олово-фольфрамовое месторождение Сары Джаз и золоторудное месторождение Ширалджин», — рассказал Нурлан Молдошев.