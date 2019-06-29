В Евразийском сберегательном банке введен режим временной администрации

Правлением Национального банка принято постановление о введении специального режима временной администрации в ОАО «Евразийский сберегательный банк». Об этом сообщается на сайте НБ КР.

По его данным, постановлением вводится спецрежим с 28 июня 2019 года сроком на шесть месяцев. Временным администратором ОАО «Евразийский сберегательный банк» назначен Р.А.Абдулдабеков..

Ранее Национальный банк уже вводил в ЕСБ режим временной администрации из-за невыполнения требований о минимальном размере уставного капитала. По закону он должен составлять 600 миллионов сомов. Однако введение этого режима не означает, что банк закроют. Пока продолжаются судебные разбирательства, в ЕСБ будет действовать режим временной администрации.

Напомним, в собственность государства перешли 46,59 процента акций ОАО «Евразийский сберегательный банк». Решением судов Кыргызстана 69,9 процента акций ОАО «Евразийский сберегательный банк» подлежат обращению в государственную собственность. В апреле 2017 года ФУГИ переписал в пользу государства 998 тысяч акций, что составляет 6,65 процента.

ОАО «Евразийский сберегательный банк» — бывший КыргызКредитБанк. Его переименовали в апреле 2016 года. Тогда в состав совета директоров ЕСБ вошел экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев. Режим консервации в ОАО «КыргызКредитБанк» действовал с 31 января 2011-го в связи с возбуждением уголовного дела в отношении его акционеров и должностных лиц. Деятельность финансово-кредитного учреждения связывали с сыном экс-президента Максимом Бакиевым.

После произошла смена акционеров, и Генеральная прокуратура подтвердила отсутствие каких-либо обвинений в отношении новых акционеров КыргызКредитБанка.