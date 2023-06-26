Спецрежим временной администрации введен в Евразийском сберегательном банке

Специальный режим временной администрации введен в Евразийском сберегательном банке, сообщает Нацбанк.

По его данным, правлением Национального банка принято решение о прекращении специального режима временной администрации в ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» с 23 июня 2023 года.

Другим решением НБ КР вводится специальный режим временной администрации с 23 июня 2023 года сроком на шесть месяцев.

Временным администратором ОАО «Евразийский Сберегательный банк» назначен Таалайбек Алыбаев.

Ранее сообщалось, что акционеры Евразийского сберегательного банка планируют увеличить размер его уставного капитала до 640,4 миллиона сомов.

ОАО «Евразийский сберегательный банк» — бывший «КыргызКредитБанк».

Его переименовали в апреле 2016 года. Режим консервации в нем действовал с 31 января 2011-го в связи с возбуждением уголовного дела в отношении акционеров и должностных лиц. После произошла смена акционеров и Генеральная прокуратура подтвердила отсутствие обвинений в их отношении.

В мае 2022 года контрольный пакет акций банка передан из Фонда по управлению госимуществом в ведение Министерства цифрового развития. Этому же ведомству, к слову, собирались отдать и ЗАО «Альфа Телеком», но осенью решили все-таки приватизировать компанию.

В декабре 2022 года стало известно, что в списке владельцев ценных бумаг ОАО «Евразийский сберегательный банк» произошли изменения. В собственность ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка Mega) перешли 1,4 миллиона акций. Теперь компания владеет 9,42 процента уставного капитала банка. Стоимость акций составляет 28 миллионов 269,6 тысячи сомов.