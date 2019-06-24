Фермерам нужно помочь в разведении мериносов и развитии овцеводства

В Кыргызстане нужно создавать проекты по развитию овцеводства. Об этом сегодня на первом заседании Комитета по промышленности и предпринимательству заявила глава Ассоциации агробизнесменов «Жер азыгы» Азиза Юлдашева.

По ее словам, шерсть пользуется большим спросом у ремесленников и предприятий, занимающихся шерстяными изделиями. В пример она привела компанию Vivatex в Токмаке, которая с успехом торгует шерстяной продукцией в Узбекистане, России и Америке.

«Мы говорим об экологически чистой продукции. На шерсть огромный спрос в мире. Я предлагаю новому министру сельского хозяйства Эркинбеку Чодуеву подумать над созданием проектов по овцеводству. Дело в том, что эти породы овец капризные и обычным фермерам трудно их выращивать. Поэтому нужны программы поддержки мериносов. По шерстяной продукции мы будем очень конкуренты», — подчеркнула Азиза Юлдашева.