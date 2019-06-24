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Экономика

Нацбанк расширяет возможности применения электронной цифровой подписи

Правление Национального банка приняло постановление о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты НБ КР в части применения электронной подписи. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что принятые изменения направлены на расширение возможностей удаленного обслуживания населения финансово-кредитными организациями. Кроме того, определен порядок используемых в настоящее время коммерческими банками таких технологий, как интернет-банкинг, мобильный банкинг, электронные кошельки и другие технологии электронного взаимодействия, имеющих коды, пароли и иные идентификаторы для совершения юридически значимых действий с ограничением рисков по отдельным операциям.

«При этом пользователям систем удаленного обслуживания при наличии соглашения о признании идентификаторов в качестве электронной подписи будет доступна возможность открытия дополнительных счетов/вкладов, получение кредитов на определенные суммы, а также других операций, требующих обязательного наличия бумажного договора или подписи. Для идентифицированных пользователей будут созданы условия для получения банковских и платежных услуг без дополнительного посещения финансовой организации, в которой они обслуживаются», — говорится в сообщении.
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