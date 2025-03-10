Единые электронные подписи внедряют страны ЕАЭС

Электронные подписи для обмена документами между странами ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения) получат единую верификацию. Об этом говорится в подготовленных Министерством цифрового развития РФ проектах постановления правительства. Документы опубликованы на портале нормативных правовых актов России.

Уточняется, что Минцифры РФ вынесло на общественное обсуждение два положения:

о государственной информационной системе «Интеграционный шлюз»;

о ГИС «Доверенная третья сторона», интегрированной информационной системе Евразийского экономического союза.

«Интеграционный шлюз» представляет собой «транспортный» канал, с помощью которого по запросу информация передается от российских органов власти другим членам ЕАЭС и наоборот, следует из документа.

ГИС «Доверенная третья сторона» используется для проверки достоверности иностранных электронных подписей, которыми визируют информацию другие члены ЕАЭС.

Интегрированная информсистема ЕАЭС — это система межгосударственного информационного обмена между пятью государствами, образованная в мае 2014 года. Она позволяет участникам обмениваться сведениями в сферах таможенного регулирования, ветеринарного и фитосанитарного контроля, обращения препаратов. Например, с помощью нее можно регулировать перемещения на границах или формировать общие базы по отозванным и запрещенным к медицинскому применению лекарствам.

Обе ГИС находятся в режиме опытной эксплуатации.