09:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

С начала недели доллар в Кыргызстане подешевел на 20 тыйынов

После небольшого укрепления в выходные доллар в Кыргызстане снова дешевеет. С начала недели он снизился в цене на 20 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,55-69,6 сома, а продают по 69,7 сома. Номинальный курс при этом установлен Национальным банком на отметке в 69,73 сома.

Отметим, на фоне волатильности доллара продолжает укрепляться российский рубль. На этой неделе он подорожал еще на 10 тыйынов. Сегодня его покупают по 1,08-1,09 сома, а продают по 1,1-1,115 сома.

Казахский тенге при этом стоит 0,175-0,2 сома.
Ссылка:
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 июня
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 июня
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 июня
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 июня
За выходные доллар снова подорожал
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 июня
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 июня
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 июня
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 июня
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 июня
Популярные новости
Соглашение с&nbsp;Казахстаном по&nbsp;импорту бензина могут подписать на&nbsp;этой неделе Соглашение с Казахстаном по импорту бензина могут подписать на этой неделе
Кыргызстан могут лишить статуса ВСП+ из-за нового закона о&nbsp;профсоюзах Кыргызстан могут лишить статуса ВСП+ из-за нового закона о профсоюзах
Бюджет Кыргызстана. Сбор налогов падает, правительство игнорирует проблему Бюджет Кыргызстана. Сбор налогов падает, правительство игнорирует проблему
После многообещающих переговоров. Сможет&nbsp;ли чиновник заняться конкретикой? После многообещающих переговоров. Сможет ли чиновник заняться конкретикой?
Бизнес
Кто режиссирует скандал в&nbsp;Национальном госпитале? Кто режиссирует скандал в Национальном госпитале?
ОАО &laquo;МАМ&raquo; помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов ОАО «МАМ» помогло швейному цеху, где будут работать выпускники детдомов
MegaPay: экономьте при оплате штрафов с&nbsp;помощью уникального счетчика MegaPay: экономьте при оплате штрафов с помощью уникального счетчика
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает депозиты с&nbsp;выгодными процентными ставками «Бакай Банк» предлагает депозиты с выгодными процентными ставками