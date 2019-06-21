С начала недели доллар в Кыргызстане подешевел на 20 тыйынов

После небольшого укрепления в выходные доллар в Кыргызстане снова дешевеет. С начала недели он снизился в цене на 20 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,55-69,6 сома, а продают по 69,7 сома. Номинальный курс при этом установлен Национальным банком на отметке в 69,73 сома.

Отметим, на фоне волатильности доллара продолжает укрепляться российский рубль. На этой неделе он подорожал еще на 10 тыйынов. Сегодня его покупают по 1,08-1,09 сома, а продают по 1,1-1,115 сома.

Казахский тенге при этом стоит 0,175-0,2 сома.