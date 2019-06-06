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Экономика

В бюджет перечислено 10,6 миллиарда сомов от горнорудки

По итогам 2018 года с учетом конкурсов и аукционов поступления в республиканский и местные бюджеты от работы предприятий горнорудной отрасли составили 10 миллиардов 687 миллионов сомов. Такие данные приводят в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования.

По его данным, на сегодня в отрасли занято более 18 тысяч человек. При этом объемы промышленного производства по сравнению с прошлым годом выросли на 5,4 процента. Это связано с ростом показателей в производстве драгоценных металлов на 4,4 процента и добыче полезных ископаемых — на 8,1 процента.
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