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Экономика

В Кыргызстане с 1 июля плательщики НДС будут сдавать отчеты в электронном виде

Определены сроки перехода налогоплательщиков на обязательное представление налоговой отчетности в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Кыргызстана.

По ее данным, для разных категорий налогоплательщиков установлены следующие сроки перехода на обязательное представление налоговой отчетности в электронном виде. Так, с 1 июля 2019 года на электронную отчетность должны перейти организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные как плательщики налога на добавленную стоимость, а также осуществляющие импорт и/или экспорт товаров.

С 1 января 2021 года — организации и индивидуальные предприниматели будут обязательно сдавать отчеты в электронном виде, а с 1 января 2022-го — другие категории налогоплательщиков.

«Налогоплательщики, у которых не наступил срок обязательного представления налоговой отчетности в электронном виде, могут сделать это добровольно. После перехода на обязательное представление налоговой отчетности в электронном виде, налогоплательщики должны представлять отчетность, подписанной квалифицированной электронной подписью. До перехода налоговая отчетность подписывается простой электронной подписью», — подчеркнули в ГНС.
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