Строительное лобби вновь проталкивает параллельное проектирование в Кыргызстане

Депутаты Жогорку Кенеша вновь пытаются разрешить в Кыргызстане параллельное проектирование и строительство жилых домов.

Предложение вынесли на общественное обсуждение. Народные избранники не скрывают, что лобби выступают в интересах строительных фирм. На выдачу всех разрешительных документов уходит много времени и компании несут убытки.

Граждане переживают, что такой механизм скажется на качестве строительства и увеличит количество скандалов и проблем.

Госстрой, который должен отвечать за разработку и реализацию единой политики в области архитектурно-градостроительной деятельности, отмолчался.

Возможно, потому, что предыдущие попытки агентства узаконить поэтапное строительство вызвали шквал критики. Хотя речь шла только о крупных промышленных объектах.

Опасаться не стоит?

По мнению председателя Союза архитекторов Алымбека Абдраимова, опасения жителей возникают из-за неправильного объяснения, что означает параллельное строительство.

Люди думают, что части здания будут проектировать отдельно. Залили фундамент, а что будет сверху – неизвестно. Это не так. Здания без проекта строить не будут. Алымбек Абдраимов

«Разрешительная система, которая существует в Кыргызстане, всегда будет сдерживать развитие строительной отрасли. Необходимо думать об инвестициях», — отметил он.

По его словам, де-факто большую часть многоэтажных домов и так возводят по методу параллельного строительства.

«Например, у компании готовы архитектурно-проектировочное условие, проект дома, есть разрешение на подключение к коммуникациям. По идее, надо начинать строительство. Но не решается вопрос, например, с подведением водоснабжения. И процесс согласования, утверждения, проведения экспертизы занимает в 2-2,5 раза больше времени, чем разработка проекта», — отметил он.

Архитекторы и проектировщики отвечают за проект и не заинтересованы в возникновении каких-либо сложностей. Алымбек Абдраимов

«Мы же не разрабатываем проект со слов инвестора. Нет, мы изначально требуем архитектурно-проектировочное условие. В нем указана этажность здания, наличие других объектов: парковка, магазин и другие. Только тогда мы начинаем работу», — отметил он.

По мнению Алымбека Абдраимова, следует тщательно контролировать проектную и строительную деятельность, дать больше ответственности авторскому надзору (архитекторам и проектировщикам) и заставить, чтобы заказчики без договора с проектировщиками не начинали строительство.

Сшит кафтан не по плечу

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Правозащитники неоднократно выступали против разрешения параллельного строительства и даже судились с правительством. Об этом вспоминает глава фонда «Наше право» Калича Умуралиева, недавно возглавившая управление парков Бишкека.

«Эта инициатива не нова. Первое постановление, подписанное премьер-министром Жоомартом Оторбаевым, ОФ «Наше право» отменил через суд. Второе постановление, подписанное премьером Темиром Сариевым, отменили на основании акта прокурорского реагирования. Постановление об отмене подписал бывший тогда главой правительства Сооронбай Жээнбеков», — отметила она.

Тогда лоббисты решили пойти другим путем – через принятие закона.

Первая попытка провалилась на уровне парламента. Тогда многие депутаты не поддержали документ. Второй законопроект прошел через парламент, но заблокирован президентом.

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«Мы ходили в аппарат президента, объясняли все минусы. Сооронбай Жээнбеков не подписал законопроект. И вот очередная атака строительного лобби, под другим названием — поэтапное строительство. Но суть та же», — отметила она.

Калича Умуралиева отметила, что во время судов с правительством фонд тщательно изучил историю вопроса и практику применения параллельного проектирования и строительства.

«В советское время данный метод в порядке исключения применили при строительстве двух объектов — Кара-Балтинского коврового комбината и чулочной фабрики. Тогда стране не хватало товаров, надо было обеспечить ими население. На постсоветском пространстве только президент Беларуси Александр Лукашенко издал указ о параллельном проектировании и строительстве для промышленных объектов. Но через некоторое время отменил его», — отметила глава фонда.

Построенные так промышленные объекты оказались с большими дефектами, а исправление привело к их удорожанию. Этим методом у нас реконструирована ТЭЦ. И мы все довольны? Калича Умуралиева

Калича Умуралиева сравнивает параллельное строительство и проектирование с шитьем платья без лекал. Несложно представить, что получится в итоге. Сидеть по фигуре одежка точно не будет.

Можно, но в исключительных случаях

Архитектор, доцент кафедры градостроительства КГУСТА Яков Мазманов считает, что введение параллельного проектирования и строительства допустимо с небольшими проектами — одноэтажными зданиями.

«Градостроительство и архитектура — системная категория, она привязана к определенному пошаговому исполнению документации. Именно пошаговому. Когда промежуточные шаги выбивают, это создает условия для коррупции», — отметил он.

Строительство без проектных документов требует от строителя и проектировщика высшего пилотажа, чтобы избежать ошибок. Яков Мазманов

Яков Мазманов рассказал о своем печальном опыте параллельного проектирования и строительства нового корпуса детской онкологии. Капсулу в фундамент закладывал Алмазбек Атамбаев, бывший на тот момент президентом. Возможно поэтому и закрыли глаза на отсутствие окончательного проекта и начали строительство. Закончить его планировали осенью 2018-го.

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«В результате, посмотрите, полтора года объект, построенный до четырех этажей, стоит», — отметил архитектор.

В итоге пришлось разрабатывать два проекта: на восемь, как планировали изначально, и на четыре этажа. По последним данным, здание будет пятиэтажным.

Но беда в том, что строители успели залить фундамент, рассчитанный на восьмиэтажное здание. А это дополнительные расходы. Пришлось менять и внутреннюю планировку — в медицинских учреждениях она очень сложная.

«Категорически сказать, что допускать параллельное проектирование и строительство я не могу. В каждом конкретном случае надо смотреть: простые объекты можно, а сложные — нет. Систему разрешительных документов надо пересматривать. Это позволит ускорить процесс согласования, а следовательно и строительства. Сегодня она очень громоздкая и неэффективная», — добавил Яков Мазманов.