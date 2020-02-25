Строительное лобби. Комитет ЖК поддержал внедрение параллельного строительства

Депутаты комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству поддержали во втором чтении законопроект о внесении поправок в Земельный и Жилищный кодексы и закон о градостроительстве и архитектуре, которые разрешают параллельное проектирование и строительство многоэтажных жилых домов, общественных и других объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ЖК.

Как отметил докладчик — депутат Жогорку Кенеша Тынчтыкбек Конушбаев, законопроект разработан для решения проблемных вопросов в строительной отрасли. По его словам, получение разрешительных документов занимает много времени, это приводит к повышению стоимости строительства.

Читайте по теме Строительное лобби вновь проталкивает параллельное проектирование в Кыргызстане

«В условиях финансового кризиса требуется быстрая окупаемость инвестиций в строительство и минимизация издержек, для чего необходимо снизить сроки реализации проекта и его стоимость», — отметил депутат.

Тынчтыкбек Конушбаев напомнил, что до 2016 года в Кыргызстане действовало временное положение о параллельном проектировании и строительстве. Но потом правительство его не продлило. В 2017-м депутаты уже инициировали аналогичный законопроект, но на него поступило возражение президента. В нем, в частности, отмечалось, что отсутствие понятия «поэтапного проектирования и строительства» и неясность случаев его применения создадут широкие возможности для злоупотреблений как со стороны госслужащих, так и недобросовестных строительных организаций.

Отметим, что правозащитники неоднократно выступали против разрешения параллельного строительства и даже судились с правительством.