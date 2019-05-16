Кыргызстану станет легче торговать мясом и молоком на рынках ЕАЭС

Производителям ветеринарной продукции из Кыргызстана станет легче выходить на рынки ЕАЭС. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

По его словам, в апреле ветеринарную систему Кыргызстана признали эквивалентной ветеринарным системам стран ЕАЭС.

«Другими словами, признали, что наша система соответствует всем стандартам и требованиям союза и международного эпизоотического бюро. За три года мы проделали колоссальную работу, в том числе по оснащению лабораторий и подготовке кадров», — отметил он.

Две республиканские лаборатории (в Бишкек и Оше) выдают сертификаты, которые признают во всем мире.

Признание эквивалентности службы позволит Кыргызстану самостоятельно включать производителей ветеринарной продукции в реестр ЕАЭС. Это позволит им беспрепятственно экспортировать продукцию. Сегодня в этом списке 74 компании из Кыргызстана.

«Раньше для включения в список мы приглашали экспертов из других стран ЕАЭС. Теперь можем делать самостоятельно», — сказал он.