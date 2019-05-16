19:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Кыргызстану станет легче торговать мясом и молоком на рынках ЕАЭС

Производителям ветеринарной продукции из Кыргызстана станет легче выходить на рынки ЕАЭС. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

По его словам, в апреле ветеринарную систему Кыргызстана признали эквивалентной ветеринарным системам стран ЕАЭС.

«Другими словами, признали, что наша система соответствует всем стандартам и требованиям союза и международного эпизоотического бюро. За три года мы проделали колоссальную работу, в том числе по оснащению лабораторий и подготовке кадров», — отметил он.

Две республиканские лаборатории (в Бишкек и Оше) выдают сертификаты, которые признают во всем мире.

Признание эквивалентности службы позволит Кыргызстану самостоятельно включать производителей ветеринарной продукции в реестр ЕАЭС. Это позволит им беспрепятственно экспортировать продукцию. Сегодня в этом списке 74 компании из Кыргызстана.

«Раньше для включения в список мы приглашали экспертов из других стран ЕАЭС. Теперь можем делать самостоятельно», — сказал он. 
Ссылка:
просмотров: 791
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан признал: ветеринарная система Кыргызстана соответствует нормам ЕАЭС
Долгая ратификация протокола в парламенте остановила работу на пунктах пропуска
Нурсултан Назарбаев может стать почетным председателем ЕАЭС
В ЕАЭС поддержат импортозамещающие кооперационные производства
В Кыргызстане из-за нарушений закрыли 11 убойных цехов
В 2018 году правительство не решило вопросы фитосанитарной безопасности
В России создадут свои duty-free для граждан из ЕАЭС
Присоединение Кыргызстана к ЕАЭС оказало позитивное влияние. Итоги опроса
Запрет на ввоз мяса из Кыргызстана в Россию снят
Кыргызстан не в полной мере использует свой экспортный потенциал
Популярные новости
Более&nbsp;4,6 тонны золота произвели на&nbsp;руднике &laquo;Кумтор&raquo; в&nbsp;I квартале 2019 года Более 4,6 тонны золота произвели на руднике «Кумтор» в I квартале 2019 года
Национальный банк прекратил прямой надзор в&nbsp;&laquo;Росинбанке&raquo; Национальный банк прекратил прямой надзор в «Росинбанке»
Бессрочную забастовку начали работники Хайдарканского ртутного комбината Бессрочную забастовку начали работники Хайдарканского ртутного комбината
За&nbsp;месяц международные резервы Кыргызстана сократились на&nbsp;$17,06 миллиона За месяц международные резервы Кыргызстана сократились на $17,06 миллиона
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; запускает социальную ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов годовых для бюджетников «Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Снижение цен! Смартфоны Honor в&nbsp;O!Store со&nbsp;скидкой! Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!
Уволен заместитель директора ОсОО &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»
&laquo;Удваиваем драйв&raquo;: Выиграйте путешествие или один из&nbsp;двух кроссоверов «Удваиваем драйв»: Выиграйте путешествие или один из двух кроссоверов