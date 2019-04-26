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Экономика

За неделю доллар в Кыргызстане подорожал на 15 тыйынов

После небольшого снижения доллар в Кыргызстане вновь начал дорожать. За неделю он вырос в цене на 15 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,7-69,8 сома, а продают по 69,89-69,9 сома.

Номинальный курс Национального банка  69,8383 сома (рост за сутки на 0,1 процента)

Отметим, при подорожании доллара остался относительно высоким курс российского рубля. Его покупают по 1,07-1,08 сома, а продают по 1,09-1,105 сома. Номинальный курс составляет 1,0798 сома (падение за сутки на 0,98 процента).

Похожая ситуация на валютном рынке наблюдалась месяц назад. Колебания обменного курса вынудили Национальный банк в начале апреля впервые за три месяца провести интервенцию. Всего продали $22,8 миллиона.
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