На «Алтынкене» рабочие требовали повышения зарплаты и грозили голодовкой

На «Алтынкене» местные рабочие устроили забастовку с требованием повысить им заработную плату. Информацию об этом 24.kg подтвердил первый заместитель директора компании Турусбек Акматов.

По их данным, накануне 5-6 человек не пришли на обед в знак протеста против того, что им не повышают зарплату. Еще несколько человек вышли на митинг с аналогичным требованием.

«Это новая вахта. Возникло недопонимание. Ранее мы собирали представителей сотрудников, все им объяснили. Но они не довели до рабочих информацию. Руководство «Алтынкена» встретилось с теми, кто организовал митинг. Им объяснили ситуацию. Конфликт улажен. Сегодня работа в компании идет в штатном режиме», — рассказал Турусбек Акматов.

ОсОО «Алтынкен» создано 5 апреля 2006 года. Это совместное предприятие ОАО «Кыргызалтын» (40 процентов) и китайской «Суберб Пасифик Лимитед» (60 процентов). Компания занимается разработкой месторождения Талды-Булак Левобережный. В компании работают 990 человек.