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Экономика

В Кыргызстане готовят двухлетний мораторий на проверку предпринимателей

В Кыргызстане планируют ввести мораторий на проверку предпринимателей на два года. Проект постановления разработало Министерство финансов.

Как сообщила пресс-служба ведомства, введение моратория — одно из поручений в рамках реализации программы правительства «Единство. Доверие. Созидание».

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«Основная цель — поддержка экономической деятельности субъектов предпринимательства, обеспечение их правовой защиты, устранение необоснованного и излишнего вмешательства государственных контролирующих органов в работу субъектов предпринимательства, а также в рамках мер по формированию благоприятной инвестиционной среды», — отметили в ведомстве.

Мораторий, считают в министерстве, создаст условия для вывода теневого скрытого бизнеса в правовое поле и улучшит возможности предпринимателей вести бизнес в Кыргызстане.

Ограничения не распространяются на проверки в рамках уголовного и гражданского судопроизводства, по заявлениям субъектов предпринимательства, запросам государственных органов других стран, заявлениям физических и юридических лиц по фактам, представляющим угрозу жизни и здоровью населения и окружающей среде, Государственной таможенной службы в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем.
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