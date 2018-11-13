Нацбанк Кыргызстана вновь продает доллары для стабилизации обменного курса

Национальный банк Кыргызстана второй раз за месяц провел интервенцию по продаже долларов. Об этом сообщил его сайт.

Накануне НБ КР продал $12,9 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. С начала ноября Нацбанк потратил $23 миллиона 750 тысяч для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Однако интервенция результатов пока не дала. Доллар по-прежнему на высоких позициях. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,7-69,8 сома, а продают по 69,9-69,95 сома.

Номинальный курс Нацбанка — 69,85 сома.

Напомним, доллар в Кыргызстане начал дорожать к концу октября. К первым числам ноября он вырос в цене на 1 сом и приблизился к отметке в 70 сомов.