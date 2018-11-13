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Экономика

Нацбанк Кыргызстана вновь продает доллары для стабилизации обменного курса

Национальный банк Кыргызстана второй раз за месяц провел интервенцию по продаже долларов. Об этом сообщил его сайт.

Накануне НБ КР продал $12,9 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. С начала ноября Нацбанк потратил $23 миллиона 750 тысяч для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Однако интервенция результатов пока не дала. Доллар по-прежнему на высоких позициях. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,7-69,8 сома, а продают по 69,9-69,95 сома.

Номинальный курс Нацбанка — 69,85 сома.

Напомним, доллар в Кыргызстане начал дорожать к концу октября. К первым числам ноября он вырос в цене на 1 сом и приблизился к отметке в 70 сомов.
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