Несмотря на достижения, министр экономики решил рассказать о недоработках

«Несмотря на большой позитив, который отметил премьер-министр Кыргызстана, есть моменты, где мы не дорабатываем», — сказал сегодня на заседании правительства министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, спад китайской экономики, усиление санкционного давления в России привели к оттоку капитала, включая те рынки, куда КР отправляла продукцию.

«Из России вывод капитала увеличился в 2,2 раза. Это оказало воздействие на экономику других стран. Кыргызстан все же демонстрирует стабильность. Уровень инфляции оставался отрицательным. Это говорит о том, что имеет место дефляция. Кабмин разработал пакет мер. Мы в любой момент можем его принять», — отметил Олег Панкратов.

Он добавил, что падение рубля сказалось на переводах мигрантов, которые по итогам девяти месяцев составили $1,4 миллиарда. По сравнению с прошлым годом переводы увеличились на 7,5 процента.