Рост экономики Центральной Азии снизится из-за Кыргызстана

В Центральной Азии ожидается снижение роста экономики в среднем с 4,8 процента в 2017 году до 4,6 процента в 2018 году. Об этом говорится в докладе «Региональные экономические перспективы» Европейского банка реконструкции и развития.

Отмечается, что снижение роста отражает необходимость финансовой консолидации и связано с резким падением добычи золота в Кыргызстане. В 2019 году ожидается, что рост будет еще более умеренным и составит 4,2 процента. Это связано с более низкой прибылью от добычи полезных ископаемых и более высокой инфляцией, которая ограничит рост реальных доходов и частное потребление.

После сильного роста в 2017 году (4,6 процента) экономика Кыргызстана замедлилась в 2018 году до 1,2 процента, поскольку производство золота на Кумторе сократилось.

«Значительная прибыль от добычи полезных ископаемых в четвертом квартале 2018 года поможет поднять темпы роста ВВП до 2,8 процента в 2018 году. При этом дефицит внешнеторгового оборота увеличился из-за падения темпов экспорта и роста импорта. При этом приток денежных переводов вырос на 8 процентов и укрепился», — говорится в докладе.

Ожидается, что рост ВВП Кыргызстана в 2018 году составит 2,7 процента, а в 2019 году достигнет 3,2 процента.

«Ожидается рост экспорта товаров в Евразийский экономический союз, а также увеличение объема денежных переводов. Основные факторы риска — более медленные, чем ожидается, темпы восстановления добычи полезных ископаемых и более слабый, чем предполагалось, рост российской экономики», — заключают в ЕБРР.