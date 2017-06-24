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ЕАЭС

Главный санврач России прибыла в Кыргызстан

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой.

Одной из целей ее визита в КР является реализация совместного проекта, направленного на противодействие распространению чумы.

На встрече стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Соглашение между Министерством здравоохранения КР и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме подписано 20 июня 2017 года по итогам переговоров президентов двух стран.
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