21:56
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
ЕАЭС

Кыргызстан просит более лояльно относиться к своим мигрантам в странах ЕАЭС

Кыргызстан просит более лояльно относиться к своим мигрантам в странах ЕАЭС при нарушении ими правил. Об этом сегодня заявил президент Алмазбек Атамбаев во время расширенного заседания Высшего евразийского экономического совета.

По его словам, странам Евразийского экономического союза нужно и дальше активно формировать общий рынок труда. В частности, нужно завершить работу над договором о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС и членов их семей.

Мы, как страна, где, к сожалению, многие уезжают, просим применять более либеральный подход при депортации мигрантов за мелкие административные нарушения.

Алмазбек Атамбаев
Президент Кыргызтана также обратил внимание на то, что странам ЕАЭС надо формировать общий энергетический рынок, определить для этого финансовые и инфраструктурные ресурсы.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что для нас отношения с ЕАЭС — это приоритет во внешней экономической политике. И мы призываем наших партнеров к активной совместной работе», — заключил Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/eaes/49543/
просмотров: 1521
Версия для печати
Материалы по теме
Молдова получит статус наблюдателя в ЕАЭС
Алмазбек Атамбаев надеется на плодотворную и оперативную работу саммита ЕАЭС
Главы ЕАЭС проводят заседание в узком составе
В Бишкеке начинается заседание Высшего Евразийского экономического совета
Многие проблемы с ЕАЭС возникли из-за нерасторопности правительства
Вместо поиска новых рынков правительство проводило тои
За провал интеграции в ЕАЭС ответственность возложили на правительство
На электронный документооборот Кыргызстану нужно переходить поскорее
Активнее торговать с Вьетнамом, Индией и Ираном призвал экс-премьер-министр
Задерживаются поставки оборудования для санитарных постов в рамках ЕАЭС
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom