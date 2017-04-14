Кыргызстан просит более лояльно относиться к своим мигрантам в странах ЕАЭС при нарушении ими правил. Об этом сегодня заявил президент Алмазбек Атамбаев во время расширенного заседания Высшего евразийского экономического совета.

По его словам, странам Евразийского экономического союза нужно и дальше активно формировать общий рынок труда. В частности, нужно завершить работу над договором о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС и членов их семей.

Мы, как страна, где, к сожалению, многие уезжают, просим применять более либеральный подход при депортации мигрантов за мелкие административные нарушения. Алмазбек Атамбаев

Президент Кыргызтана также обратил внимание на то, что странам ЕАЭС надо формировать общий энергетический рынок, определить для этого финансовые и инфраструктурные ресурсы.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что для нас отношения с ЕАЭС — это приоритет во внешней экономической политике. И мы призываем наших партнеров к активной совместной работе», — заключил Алмазбек Атамбаев.