Кыргызстан просит более лояльно относиться к своим мигрантам в странах ЕАЭС при нарушении ими правил. Об этом сегодня заявил президент Алмазбек Атамбаев во время расширенного заседания Высшего евразийского экономического совета.
По его словам, странам Евразийского экономического союза нужно и дальше активно формировать общий рынок труда. В частности, нужно завершить работу над договором о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС и членов их семей.
Президент Кыргызтана также обратил внимание на то, что странам ЕАЭС надо формировать общий энергетический рынок, определить для этого финансовые и инфраструктурные ресурсы.
Мы, как страна, где, к сожалению, многие уезжают, просим применять более либеральный подход при депортации мигрантов за мелкие административные нарушения.Алмазбек Атамбаев
«Я хочу еще раз подчеркнуть, что для нас отношения с ЕАЭС — это приоритет во внешней экономической политике. И мы призываем наших партнеров к активной совместной работе», — заключил Алмазбек Атамбаев.